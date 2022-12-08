Не хотят воевать: россияне расстреливают сослуживцев на Донбассе

Заключенные передумали умирать за идеи российской власти, но вариантов не осталось

Российские оккупанты продолжают дезертировать с позиций. Немало среди них и заключенных, которых набирали в местах лишения свободы и используют как пушечное мясо, а также тех, кто до мобилизации отбывал срок.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, во временно оккупированном городе Ясиноватая в Донецкой области в момент отправки подразделения оккупантов на боевые позиции бывшие заключенные сбежали с оружием. Всего — около 20 человек. При поисковых действиях троих уничтожили. Судьба остальных неизвестна.

Это не первый случай, когда бывшие заключенные сбегают с фронта в Украине. Накануне один из таких беглецов открыл стрельбу по полиции в ростовской области. Позднее стало известно, что это бывший заключенный, отбывавший наказание за кражу и завербованный в ряды ЧВК "Вагнер".

Не только бывшие заключенные и вагнеровцы открывают стрельбу по людям, но и российские военные журналисты. Так, в Санкт-Петербурге военкор решил положить конец спору с дорожным рабочим открыв огонь из газового пистолета. Попал в голову. Отметим, что военкора только весной орденом мужества наградил президент рф владимир путин.