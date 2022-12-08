"Летело что-то светящееся": в оккупированном Севастополе произошла "бавовна"

Оккупационные власти заявляют о работе систем ПВО, однако никаких подтверждений своим словам не предоставляют

Взрывы на российских военных аэродромах заставляют оккупантов все больше усиливать свою систему безопасности даже в тылу. Однако это не спасает их от регулярной "бавовны" — так, утром 8 декабря громкие взрывы слышали жители временно оккупированного Севастополя. Оккупанты уже заявили об удачной работе средств противовоздушной обороны.

Больше деталей об инциденте сообщают в местных Telegram-каналах. Также свою версию произошедшего озвучил и гауляйтер Севастополя михаил развожаев. Отметим, что взрывы над городом раздались около шести утра по киевскому времени.

Местные жители утверждают, что в небе было видно неопознанный светящийся объект. Очень скоро на него открыли "охоту" и после несколько выстрелов цель ликвидировали — "посыпались искры".

Согласно заявлениям развожаева, моряки на дежурном корабле Черноморского флота рф смогли отследить и сбить беспилотник. Разумеется, что его происхождение уже приписывают ВСУ.

Добавим, что по некоторым данным взрывы были хорошо слышны в районе рынка "5-й километр", что находится весьма далеко от моря.

Севастополь на карте

Стоит отметить, что регулярная "бавовна" на российских объектах указывает на то, что в системе обороны "сверхдержавы" имеются серьезные проблемы. Как будут дальше разворачиваться события в связи с регулярными взрывами в россии, рассказал эксперт Андрей Сенченко.

Также "Телеграф" писал о том, какие объекты в рф могут стать следующими целями беспилотников ВСУ после Курска и Саратова.