Центр Донецка накрыли "Градами": фото и видео с места впечатляют

На нескольких улицах остались огромные метровые воронки

Оккупанты продолжают держать в напряжении жителей всех регионов Украины, включая Донетчину. Так, ранним утром 11 декабря они открыли стрельбу по временно оккупированному Донецку, хотя традиционно обвинили в этом ВСУ. Россиянами использовались "Грады", снаряды от которых достигли отдельных улиц городского центра.

Некоторые подробности, а также фото и видео с места происшествия публикуют росСМИ и местные Telegram-каналы. Отметим, что больше всего досталось Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка.

Основной удар пришелся на сосредоточие Театрального проспекта и бульвара Пушкина. Возле театра оперы и балета зафиксирован один из мощных прилетов, оставивший после себя большую воронку. Еще одна обнаружилась в дворе многоэтажки неподалеку.

Наиболее пострадавшие улицы от обстрела

Во дворе жилого дома - метровая воронка

Осколки снарядов испортили фасад здания

Вот такие осколки снарядов лежат на улице

Так обстрел Донецка выглядел издалека

Из-за того, что во время обстрела использовались "Грады", во многих окнах вылетели стекла, также "срублены" десятки деревьев и веток. Посреди тротуаров лежат куски арматуры, креплений и другого металлолома, в том числе осколков снарядов.

Последствия обстрела вблизи

Серьезно досталось местным деревьям

Оккупантам все равно, куда бить

Оккупационные "власти" уже заявили, что в обстреле виновата украинская сторона, которая якобы открыла огонь из села Тоненькое. Этот населенный пункт находится на подконтрольной ВСУ территории, от Донецка его отделяет всего 20 км.

Значком отмечено село Тоненькое Донецкой области

Впрочем, заявления оккупантов насчет причастности наших защитников не имеют никаких подтверждений, к тому же украинские военнослужащие не бьют по жилым домам, это — визитная карточка российской армии.

Напомним, что ранее "Телеграф" уже рассказывал о том, как рф контролирует обстрелы мирных кварталов Донецка с оккупированной территории, чтобы после обвинять в этом ВСУ. Так, благодаря пристальному анализу одного из последних обстрелов, удалось установить, что по городу били из Макеевки.