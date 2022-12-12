Три месяца в подвале без света: история женщины-врача из Бахмута растрогала сеть (видео)

Женщина продолжает сохранять позитив и выполнять свою работу

В Бахмуте, который уже несколько месяцев находится под плотными обстрелами россиян, все еще проживает большое количество людей. Среди них оказалась врач-невропатолог Елена и ее семья, женщина уже три месяца живет в подвале и не видела электричества с августа.

Ее историей поделился некогда частный предприниматель, а сейчас военнослужащий ВСУ Назар Александрук, который часто публикует видео с фронта и рассказывает о жизни на передовой.

"Елена рассказала, что она полностью свободна, свободна и счастлива. Оккупанты освободили ее от родительской квартиры в Лисичанске, от жилья в Бахмуте, потому что теперь вынуждены жить в подвале, освободили от места работы, освободили от авто, которое иссечено от взрыва… но, несмотря на все, жизнь продолжается", — написал он.

Женщина рассказывает, что не смогла оставить город, поскольку там осталось много людей и всего несколько врачей. Ее муж, тоже врач, остается в Бахмуте вместе с ней и дочерью.

При этом она отмечает, что ребенка ей передать некому, а потому девочка продолжает жить с ними в подвале.

В городе еще работает пара-тройка магазинов и стихийный рынок, поэтому продукты раздобыть можно, однако каждый поход за ними является лотереей, поскольку никто не знает когда начнется обстрелы.

Она говорит, что отсутствие электричества — это не самое страшное, реальной проблемой являются перебои с водой.

Бахмут в настоящее время является тем городом, где идут наиболее ожесточенные бои. Западные аналитики сообщают, что российские войска могут прекратить попытки взять город в лоб, а вместо того обойти его через Курдюмовку.