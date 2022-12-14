Фукуяма рассказал, как Украина может освободить Крым

Когда ВСУ смогут зачистить хотя бы часть левого берега Днепра от оккупантов, вопрос о продвижении в Крым решится сам собой

Вопрос деоккупации Крыма становится все более актуальным по мере продвижения украинских военных вглубь фронта. И хотя часть иностранных аналитиков считает, что освобождение полуострова может занять годы, политический экономист Фрэнсис Фукуяма убежден в противоположном. По его мнению, возможности для наступления ВСУ на Крым появятся, когда удастся перейти на левый берег Днепра и оттеснить оккупантов ближе к восточным границам Украины.

Размышления Фукуямы цитирует "НВ". Экономист считает, что россияне находятся в проигрышной позиции после отступления из Херсона. Не в последнюю очередь на это влияет отсутствие постоянных комплексных линий обороны, а имеющиеся строения регулярно попадают под огонь ВСУ.

Левобережье Днепра стоит освободить в ближайшее время, ведь это поможет перерезать российские логистические пути, которые связывают оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей с захваченным Донбассом и россей.

"Как только эти линии будут перерезаны или окажутся в зоне досягаемости артиллерии, Украина может подумать об освобождении Крыма, — отмечает Фрэнсис Фукуяма. — Прямое наступление через узкий перешеек, соединяющий полуостров с Херсонской областью, вряд ли получится; скорее полуостров можно отрезать от снабжения и медленно "задушить", как Украина "задушила" Херсон в конце лета".

Также аналитик отмечает, что важным моментом для ВСУ является возможность деоккупировать Новую Каховку — здесь будет заблокирован канал, по которому сейчас в Крым вновь поступает пресная вода. Также украинцы получат еще больше возможностей доставать до военных объектов в тылу оккупантов на полуострове.

По мнению Фукуямы, если россияне поймут, что их попытки удержать Крым начинают терпеть поражение, это приведет их к необходимости просить о переговорах.

Отметим, что весьма большой процент украинцев поддерживают полное освобождение Донбасса и Крыма военным путем. "За" подобное развитие событий высказались 85% респондентов одного из последних опросов "Рейтинга".

При этом существует серьезная проблема, связанная с этими территориями. Как писал "Телеграф", многие люди, жившие годы на пропаганде, могут захотеть после деоккупации уехать в россию.