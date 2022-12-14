россия обстреляла ракетами здание Херсонской ОВА: появились первые фото последствий прилета

Два этажа здания разбиты полностью

В среду, 14 декабря, оккупационная российская армия нанесла очередной ракетный удар по многострадальному украинскому Херсону. В результате обстрела повреждено здание местной облгосадминистрации.

Советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграмм-канале обнародовал фото последствий российских ударов, отметив, что около 11:00 россияне ударили по Херсонской среде из реактивных систем залпового огня. Снаряды попали в помещение Херсонской ОВА, где сильно повреждены два этажа.

Последствия российских ударов по Херсонской ОВА

К счастью, пострадавших в результате обстрела, согласно предварительным данным, нет.

"Выстоим! Херсон несокрушимый!", – написал Тимошенко.

Здание Херсонской ОВА по прилету

Ранее "Телеграф" сообщал, как недавно оккупационная армия россии в очередной раз ударила ракетами по городам Донецкой области. В частности, под ударом врага оказался Горняк Покровского района, где в результате обстрела центральной части города, где расположен продовольственный рынок, пострадали несколько человек.

Также напомним, что солдаты вражеской армии россии мощно обстреляли Николаев, в том числе попав в местную базу транспорта.