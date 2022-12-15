"Самый мощный обстрел с 2014-го": в Донецке с утра взрывы и прилеты (фото, видео)

Зафиксированы прямые попадания по домам

Рано утром в четверг, 15 декабря, Донецк попал под обстрел, среди прочего пострадали жилые дома в центре города.

Российские пропагандисты сообщают, будто бы по городу выпустили сразу около 40 снарядов РСЗО "Град". Фото и видео с места событий впечатляют.

"Это самый мощный обстрел центральной части города за всю войну с 2014г", — заявляет пропагандист рф Андрей Руденко.

Местные каналы сообщают, что на бульваре Школьном, проспекте Театральном и Набережной улице были прямые прилеты в квартиры. Сильно пострадала улица Артема.

Также на Школьном загорелась крыша дома после обстрела, а посреди улицы в центре горят автомобили.

А так выглядит Студгородок после обстрела:

Для удобства просмотра, мы объединили видео момента обстрела и последствий в один ролик (осторожно, присутствует нецензурная лексика и пропаганда):

Стоит заметить, что оккупанты Донецка традиционно обвиняют в обстреле ВСУ, однако известный факт, что они и сами часто обстреливают подконтрольные территории, чтобы потом в этом обвинить противника. К тому же, "Грады" есть на вооружении обоих сторон.

Как сообщал "Телеграф", в последние дни обстрелы Донецка заметно участились, до этого город мощно обстреливали только 11 декабря.