Есть успехи: ВСУ отчитались о продвижении на Донбассе (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россияне бросают большое количество личного состава на линию столкновения, но даже "пушечное мясо" не сможет остановить ВСУ
Украинские военнослужащие, несмотря на серьезные бои на границе с Харьковщиной, смогли сдвинуть линию фронта в одном из районов Луганской области. Вблизи села Диброва нашим защитникам удалось прорвать оборону россиян сразу на полтора километра.
Об этом стало известно на брифинге Генштаба ВСУ в четверг, 15 декабря. По словам бригадного генерала Алексея Громова, это стало возможным в рамках очередного наступления украинских бойцов.
"В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", — отметил он.
Учитывая отчаянное сопротивление и огромное скопление сил противника даже подобное расстояние является большим прорывом для наших защитников.
Отметим, что на картах DeepState информация еще не отображена, а Диброва обозначена, как находящееся под контролем российских сил село.
Следует добавить, что, по словам Громова, серьезные бои продолжаются и в Донецкой области — под Бахмутом, Белогоровкой и другими населенными пунктами. Однако ВСУ крепко держат оборону, не позволяя россиянам прорваться. Более того: в самом Бахмуте нашим военным удалось достичь определенных успехов, выбив врага из нескольких кварталов города.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время украинская армия может деоккупировать сразу несколько городов на Луганщине. Такие прогнозы прозвучали от главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.