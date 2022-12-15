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Есть успехи: ВСУ отчитались о продвижении на Донбассе (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Украинские военные метр за метром освобождают Луганщину от оккупантов Новость обновлена 15 декабря 2022, 14:57
Украинские военные метр за метром освобождают Луганщину от оккупантов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне бросают большое количество личного состава на линию столкновения, но даже "пушечное мясо" не сможет остановить ВСУ

Украинские военнослужащие, несмотря на серьезные бои на границе с Харьковщиной, смогли сдвинуть линию фронта в одном из районов Луганской области. Вблизи села Диброва нашим защитникам удалось прорвать оборону россиян сразу на полтора километра.

Об этом стало известно на брифинге Генштаба ВСУ в четверг, 15 декабря. По словам бригадного генерала Алексея Громова, это стало возможным в рамках очередного наступления украинских бойцов.

"В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", — отметил он.

Учитывая отчаянное сопротивление и огромное скопление сил противника даже подобное расстояние является большим прорывом для наших защитников.

Диброва Луганской области карта
Диброва Луганской области на карте

Отметим, что на картах DeepState информация еще не отображена, а Диброва обозначена, как находящееся под контролем российских сил село.

Следует добавить, что, по словам Громова, серьезные бои продолжаются и в Донецкой области — под Бахмутом, Белогоровкой и другими населенными пунктами. Однако ВСУ крепко держат оборону, не позволяя россиянам прорваться. Более того: в самом Бахмуте нашим военным удалось достичь определенных успехов, выбив врага из нескольких кварталов города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время украинская армия может деоккупировать сразу несколько городов на Луганщине. Такие прогнозы прозвучали от главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Теги:
#Луганская область #Война #Донбасс #Генштаб #Диброва