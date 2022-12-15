Есть успехи: ВСУ отчитались о продвижении на Донбассе (карта)

Россияне бросают большое количество личного состава на линию столкновения, но даже "пушечное мясо" не сможет остановить ВСУ

Украинские военнослужащие, несмотря на серьезные бои на границе с Харьковщиной, смогли сдвинуть линию фронта в одном из районов Луганской области. Вблизи села Диброва нашим защитникам удалось прорвать оборону россиян сразу на полтора километра.

Об этом стало известно на брифинге Генштаба ВСУ в четверг, 15 декабря. По словам бригадного генерала Алексея Громова, это стало возможным в рамках очередного наступления украинских бойцов.

"В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", — отметил он.

Учитывая отчаянное сопротивление и огромное скопление сил противника даже подобное расстояние является большим прорывом для наших защитников.

Диброва Луганской области на карте

Отметим, что на картах DeepState информация еще не отображена, а Диброва обозначена, как находящееся под контролем российских сил село.

Следует добавить, что, по словам Громова, серьезные бои продолжаются и в Донецкой области — под Бахмутом, Белогоровкой и другими населенными пунктами. Однако ВСУ крепко держат оборону, не позволяя россиянам прорваться. Более того: в самом Бахмуте нашим военным удалось достичь определенных успехов, выбив врага из нескольких кварталов города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время украинская армия может деоккупировать сразу несколько городов на Луганщине. Такие прогнозы прозвучали от главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.