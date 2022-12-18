"Вопрос личного престижа": путин дал оккупантам невыполнимую задачу

Генерал убежден: россияне будут давить на Донбассе силой, но особых успехов достичь не смогут

Бахмут Донецкой области, плотно обстреливаемый россиянами уже несколько месяцев, является одной из приоритетных целей для диктатора владимира путина. По мнению генерала ВСУ, экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, взятие этого города не только помогло бы россиянам реализовать часть стратегии по завоеванию Донбасса, но и подняло личный престиж бункерного правителя.

Больше деталей, а также прогноз насчет дальнейших событий на фронте военный эксперт озвучил для OBOZREVATEL. Маломуж подчеркивает — россияне будут максимально давить на востоке страны, стараясь отвечать кремлевским указаниям и запросам, но особых успехов врагу добиться не удастся.

"Сейчас все дополнительные силы, в том числе новую российскую технику, которая сейчас изготовляется на военных заводах в рф, бросают на Донбасс, — объясняет генерал. — Он [путин] дополнительно концентрирует тут танки Т-90, новые БТР и ракетные системы".

Несмотря на уже имеющееся сосредоточие техники и личного состава на Донбассе, агрессор не может отчитаться о больших успехах на данном отрезке фронта. Однако именно восточный фланг имеет самое важное стратегическое значение. По словам Николая Маломужа, путиным уже поставлено задание — захватить Донецкую и Луганскую область полностью до Нового года. Однако перспектив для развития ситуации в таком ключе у оккупантов нет, этому активно противодействуют ВСУ.

"До конца зимы — в начале весны угроза может усилиться, — предупреждает Маломуж. — Но думаю, за это время Украина должна проводить очень активное наступление, несмотря на зиму — на востоке, в том числе. Это могут быть очень неожиданные стратегические операции".

По мнению генерала, они могут касаться не только Бахмутского направления, но и освобождения других участков Донетчины и Луганщины.

Стоит отметить, что совсем недавно ВСУ отчитывались о неплохих успехах в Бахмуте, который уже стал символом весьма сложных боевых действий.

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