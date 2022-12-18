Страдает не только Бахмут: появились жуткие фото разбитого Угледара

В Угледаре все еще остается около семи сотен местных жителей, которым придется мириться с жуткими реалиями войны

Донецкая область является одним из главных плацдармов российско-украинской войны. Многие украинцы сейчас озабочены происходящим в Бахмуте, но и другие населенные пункты — к примеру, Угледар, — регулярно находятся на линии огня. Российские оккупанты настолько свирепствуют в этом районе, надеясь начать новое наступление, что в городе, вероятно, не осталось ни одного дома, который бы не повредил вражеский снаряд.

О том, как живет прифронтовой город, расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные "Волноваха City" и Telegram-канала "Новости Донбасса 24/7". Угледар регулярно находится под вражескими обстрелами — войну здесь видно на каждом метре территории.

Большинство многоэтажек Угледара пострадали от прилетов: смотрят на мир обгоревшими оконницами и впускают холодный ветер гулять опустевшими квартирами. Однако это — лучший вариант того, что может произойти с домом здесь. Некоторые же строения развалены практически до основания, от них остались лишь груды камней и кирпичей, перемешанные с личными вещами бывших владельцев.

Многие дома пылали из-за прилетов

Так выглядят наиболее уцелевшие районы города

А вот это уже напоминает кадры из фильма о стихийном бедствии

По состоянию на 2019 год количество жителей города составляло 14 822 человек. Сейчас же, из-за усилившейся российской агрессии, практически все они выехали в более безопасные места. Как сообщают местные полицейские, на месте остается около 700 угледарцев, и тех специальные отряды "Белых Ангелов", сформированных из полицейских, постепенно эвакуируют.

Подобная картина заставляет сжиматься сердце

Когда-то здесь кипела жизнь

А теперь весь Угледар покрыт шрамами войны

Пока же в городе остается жизнь, правоохранители регулярно наведываются к ним. В организованный местный "Пункт несокрушимости" привозят гуманитарную помощь, различное продовольствие и, конечно же, сладости. Последними подарками очень заинтересованы дети, которых здесь тоже пока еще хватает.

Апокалиптичные виды Угледара

От некоторых многоэтажек остались руины

Полицейские объясняют, что в каждый приезд делают объезд по всему городу, выясняют, кто в какой помощи нуждается, и призывают выезжать, пока еще остается такая возможность. Обстрелы же регулярно усиливаются, ведь линия фронта проходит буквально по реке, к берегу которой выходит одна из сторон Угледара.

Угледар очень близко к линии фронта

Линия разграничения буквально проходит по речке

Подобная разруха весьма типична для прихода "русского мира". Корреспондент "Телеграфа" побывал в разрушенном Бахмуте — жизнь здесь состоит из обстрелов, руин и зимнего холода. Поражают также снимки из местного военного госпиталя, где украинским воинам спасают жизни.

При этом в городе все равно остаются мирные жители — они поделились впечатлениями от своих военных будней.