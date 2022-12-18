Страдает не только Бахмут: появились жуткие фото разбитого Угледара
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В Угледаре все еще остается около семи сотен местных жителей, которым придется мириться с жуткими реалиями войны
Донецкая область является одним из главных плацдармов российско-украинской войны. Многие украинцы сейчас озабочены происходящим в Бахмуте, но и другие населенные пункты — к примеру, Угледар, — регулярно находятся на линии огня. Российские оккупанты настолько свирепствуют в этом районе, надеясь начать новое наступление, что в городе, вероятно, не осталось ни одного дома, который бы не повредил вражеский снаряд.
О том, как живет прифронтовой город, расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные "Волноваха City" и Telegram-канала "Новости Донбасса 24/7". Угледар регулярно находится под вражескими обстрелами — войну здесь видно на каждом метре территории.
Большинство многоэтажек Угледара пострадали от прилетов: смотрят на мир обгоревшими оконницами и впускают холодный ветер гулять опустевшими квартирами. Однако это — лучший вариант того, что может произойти с домом здесь. Некоторые же строения развалены практически до основания, от них остались лишь груды камней и кирпичей, перемешанные с личными вещами бывших владельцев.
По состоянию на 2019 год количество жителей города составляло 14 822 человек. Сейчас же, из-за усилившейся российской агрессии, практически все они выехали в более безопасные места. Как сообщают местные полицейские, на месте остается около 700 угледарцев, и тех специальные отряды "Белых Ангелов", сформированных из полицейских, постепенно эвакуируют.
Пока же в городе остается жизнь, правоохранители регулярно наведываются к ним. В организованный местный "Пункт несокрушимости" привозят гуманитарную помощь, различное продовольствие и, конечно же, сладости. Последними подарками очень заинтересованы дети, которых здесь тоже пока еще хватает.
Полицейские объясняют, что в каждый приезд делают объезд по всему городу, выясняют, кто в какой помощи нуждается, и призывают выезжать, пока еще остается такая возможность. Обстрелы же регулярно усиливаются, ведь линия фронта проходит буквально по реке, к берегу которой выходит одна из сторон Угледара.
Подобная разруха весьма типична для прихода "русского мира". Корреспондент "Телеграфа" побывал в разрушенном Бахмуте — жизнь здесь состоит из обстрелов, руин и зимнего холода. Поражают также снимки из местного военного госпиталя, где украинским воинам спасают жизни.
При этом в городе все равно остаются мирные жители — они поделились впечатлениями от своих военных будней.