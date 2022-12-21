В нескольких регионах Украины прогремели взрывы: известно про раненых мать и ребенка

Глава ОВА подробнее рассказал об обстреле

В среду, 21 декабря, оккупационная армия россии нанесла очередной ракетный удар по Украине. Взрывы слышали жители Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей. Кроме того, известно, что в результате обстрела города Очакова (Николаевщина) были ранены два человека — мать и маленький ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В Очакове 2 раненых. Мать и ребенок", — написал он.

Отметим, что россия регулярно обстреливает Очаков с территории Кинбурнской косы. Лишь вчера глава ОВА информировал о том, что оккупанты в течение дня успели семь раз ударить по городу.

Также добавим, что звуки взрывов сегодня слышали жители Одесской области (ближе к Николаеву), а также города Кривой Рог, Днепропетровской области. Однако в последнем случае местные власти успокоили людей, отметив, что взрывы являются тренировочными, поэтому они никак не связаны с тревогой. Ожидается также, что эти неприятные звуки могут раздаваться примерно до 15:00 часов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как около недели назад российские оккупанты ударили ракетами по многострадальному Херсону. В результате обстрела повреждены два этажа здания местной облгосадминистрации.