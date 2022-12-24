Оккупанты в Мелитополе придумали новый способ давить на мирных украинцев (эксклюзивные фото)

Жителям оккупированного города и так тяжело получать хоть какую-то прибыль

В Мелитополе Запорожской области, о деоккупации которого по "херсонскому сценарию" стали говорить все чаще, российские зайды усиливают психологическое давление на население. Так, с 1 января в городе хотят запретить использование гривны при наличных расчетах.

Об этом "Телеграфу" сообщили местные жители. Многие мелитопольские магазины уже разместили объявления на входе, где информируют о подобных изменениях потенциальных покупателей. Пока же рассчитаться все еще можно обеими валютами — и украинской, и российской.

Впрочем, засилье рублей действительно заметно. По словам мелитопольцев, гривну уже почти не принимают ни на кассах, ни в общественном транспорте. Больше всего отказываются от мелких купюр, придумывая все новые оправдания. Часто можно услышать, что либо деньги потерты, либо банк их не принимает, а то и вовсе хамское — что эта валюта больше в Мелитополе не нужна. Нередко самым маленьким номиналом, которым удастся расплатиться, являются 50 гривен.

Объявления на магазине в Мелитополе

С начала же 2023 года, очевидно, оккупанты и вовсе попытаются вытеснить гривну из кошельков мирных жителей. В свою очередь, будут навязывать любые финансовые операции с участием рублей. Некоторые магазины уже переходят на российскую валюту — например, с субботы, 24 декабря.

Предпринимателям приходится подстраиваться под захватчиков

Впрочем, подобные решения могут означать попытки скрыть подлинные панические настроения среди российских военных. Как известно, в Мелитополе каждый день растет народное сопротивление. "Телеграф" уже рассказывал, что накануне в одном из районов города взорвали автомобиль с очередными предателями.

Перед этим же от действий партизан "пострадал" недавно установленный памятник Владимиру Ленину. Неизвестные облили его красной краской.