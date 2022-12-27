Точно знают: дети в Херсоне рассказали, кто такой путин (видео)

Херсонские дети не боятся употреблять острое словцо, потому что других для характеристики россиян пока не находится

Регулярные обстрелы врагом Херсона для некоторых местных жителей все еще не являются причиной уехать в более безопасное место, покинув дом. Много среди тех, кто остается в деоккупированном городе, и детей. За свою не слишком долгую жизнь они успели увидеть и почувствовать больше, чем некоторые взрослые. Впрочем, это не мешает им продолжать жить дальше, мечтать, строить планы на будущее и, конечно, ругаться в адрес россиян и конкретно владимира путина.

С несколькими храбрыми маленькими херсонцами во время пребывания в городе пообщался корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Один из первых вопросов, который он задал детям, касался именно кремлевского руководителя.

"путин — х***о!" — наперебой заговорили ребята, реагируя на любопытство журналиста.

Некоторые прохожие одарили российского диктатора и другими, не менее "ласковыми" эпитетами. Впрочем, дети даже не удивились — очевидно, и эти характеристики им уже известны, несмотря на очень юный возраст.

Общаясь с нашим корреспондентом, они также заверили, что довольно хорошо себя чувствуют дома, в Херсоне, и уже имеют планы на празднование Нового года. А самой главной их мечтой, что ни удивительно, является столь желанная победа Украины.

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Мощь херсонцев, которые остаются в освобожденном городе, поражает и умиляет многих. Особенно яркой демонстрацией несокрушимости украинцев стали очереди желающих сдать кровь для раненых, пострадавших в результате последнего массированного удара россиян по центру города.