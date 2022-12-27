Точно знают: дети в Херсоне рассказали, кто такой путин (видео)
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Херсонские дети не боятся употреблять острое словцо, потому что других для характеристики россиян пока не находится
Регулярные обстрелы врагом Херсона для некоторых местных жителей все еще не являются причиной уехать в более безопасное место, покинув дом. Много среди тех, кто остается в деоккупированном городе, и детей. За свою не слишком долгую жизнь они успели увидеть и почувствовать больше, чем некоторые взрослые. Впрочем, это не мешает им продолжать жить дальше, мечтать, строить планы на будущее и, конечно, ругаться в адрес россиян и конкретно владимира путина.
С несколькими храбрыми маленькими херсонцами во время пребывания в городе пообщался корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Один из первых вопросов, который он задал детям, касался именно кремлевского руководителя.
"путин — х***о!" — наперебой заговорили ребята, реагируя на любопытство журналиста.
Некоторые прохожие одарили российского диктатора и другими, не менее "ласковыми" эпитетами. Впрочем, дети даже не удивились — очевидно, и эти характеристики им уже известны, несмотря на очень юный возраст.
Общаясь с нашим корреспондентом, они также заверили, что довольно хорошо себя чувствуют дома, в Херсоне, и уже имеют планы на празднование Нового года. А самой главной их мечтой, что ни удивительно, является столь желанная победа Украины.
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Мощь херсонцев, которые остаются в освобожденном городе, поражает и умиляет многих. Особенно яркой демонстрацией несокрушимости украинцев стали очереди желающих сдать кровь для раненых, пострадавших в результате последнего массированного удара россиян по центру города.