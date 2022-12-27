"Что-то нас остановило": истории спасшихся от обстрела херсонцев (видео)

Во время последней массированной атаки на Херсон в городе погибли 16 человек

Циничные российские обстрелы деоккупированного Херсона 24 декабря стали ударом для многих украинцев. Как известно, в канун Рождества (по григорианскому календарю) многие местные жители погибли и получили ранения. Конечно, есть в городе и те, кому удалось спастись во время той ужасной атаки.

О впечатлениях от пережитого у этих граждан спросил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, на днях побывавший в Херсоне. Некоторые говорят, что действительно уцелели совершенно случайно, ведь предварительно имел планы на прогулку в центре города.

"Мы тогда были дома и услышали грохот, — вспоминает одна из местных жительниц. — По звуку — словно полетело на центральный. А я женщину знала, которая торговала там. Там ее и убило".

Также женщина добавляет, что ее и сына "словно что-то остановило" в тот день, хотя обычно у них есть привычка гулять и отдыхать в выходные.

Еще один житель Херсона говорит, что не только слышал взрывы в тот страшный день, но и чуть не потерял жену. По его словам, женщина выехала с улиц, которые были обстреляны россиянами, всего за пять минут до удара.

Впрочем, несмотря на регулярные обстрелы и просьбы центральных властей покинуть Херсонскую область до освобождения Левобережья в областном центре и ближайших населенных пунктах остается все еще немало людей.

Напомним, что число погибших и раненых херсонцев после атаки россиян 24 декабря является одним из самых больших для региона за время полномасштабной войны. По последним данным, убито было 16 человек, среди них есть работники ГСЧС.

Тем же, кто нуждался в медицинской помощи, небезразличные жители города решили сдать кровь для переливания. Впрочем, желающих оказалось так много, что фото очередей быстро разошлись по сети как еще одно доказательство несокрушимости украинцев.