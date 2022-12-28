Оккупантов начали убивать: в Бердянске россияне хитрят, чтобы остаться в живых

Погибли уже трое оккупантов, хотя их и объявили "пропавшими без вести"

В оккупированном Бердянске, где российские захватчики объявили на новогодние праздники недельный комендантский час, зафиксирован очередной "движ" врага. На этот раз россияне получили разрешение носить гражданскую одежду вместо формы, чтобы лишний раз не подчеркивать свою принадлежность к оккупационной армии. Очевидно, враг надеется уцелеть благодаря подобным уловкам.

Подробнее об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Некоторое ослабление захватчикам позволили после того, как в Бердянске один за другим погибли трое свежемобилизованных солдат. Официально они находятся в статусе "пропавших без вести", однако настоящая причина их отсутствия хорошо известна местным партизанам.

Чтобы не сеять дополнительной паники, командование российских подразделений в этом регионе позволило солдатам "сливаться" с толпой, выбирая гражданскую одежду вместо формы.

Еще одной причиной такой маскировки в ЦНС называют попытку помешать партизанам отслеживать места скопления и пребывания захватчиков для дальнейшей передачи данных ВСУ.

Впрочем, это помочь не сможет, ведь все российские военные и коллаборанты обязательно получат свое наказание. Как, например, предатель Павел Ищук, чей автомобиль взлетел на воздух в Бердянске.