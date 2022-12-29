Наворовали: оккупанты Крыма радуются "успехам" из-за захвата юга Украины

Оккупанты умалчивают о том, как опустошали элеваторы в Херсонской и Запорожской областях

В пока еще оккупированном Крыму хвастаются, что по итогам 2022 года смогли достигнуть аграрных успехов, — что удалось благодаря захвату южных областей Украины.

В уходящем году прирост объема производства продукции сельского хозяйства на полуострове составляет порядка 10%, информирует глава оккупационной "власти" Крыма сергей аксенов.

По его словам, в Крыму в этом году урожай зерновых на треть больше, чем в прошлом году, — 2 млн тонн. А урожай масличных больше на 37% от прошлогоднего, — более 200 тысяч тонн.

Оккупанты добавляют, что рост производства муки и крупы якобы связан с переизбытком из-за хорошего урожая, низкой цены и необходимостью обеспечения нужд "спецоперации".

При этом о первопричинах, как так получилось, аксенов умалчивает, однако вероятно, что избыток зерна связан прежде всего с его вывозом с территорий Украины, которые были оккупированы после 24 февраля.

Всю весну и лето оккупанты вывозили зерно из Херсонской и Запорожской областей, после чего кораблями переправляли его дальше, будто бы зерно "российское".

Очередь грузовиков с зерном на админгранице Крыма весной 2022 года

Погрузка украинского зерна в порту Севастополя со спутника

Только в Сирию россия в 2022 году стала продавать из Крыма в 17 раз больше зерна, пишет Reuters.

Еще одна причина вероятного прироста урожая, — возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, которое произошло после оккупации Новой Каховки в Херсонской области в феврале 2022 года. До этого с момента оккупации полуострова канал был перекрыт, что негативно сказывалось на сельском хозяйстве Крыма.

Как сообщал "Телеграф", по прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Крым должен вернуться под контроль Украины уже к середине 2023 года.