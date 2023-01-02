Новый снаряд, глупость командиров или путин: в россии начали искать виновных во взрыве в Макеевке

В россии отрицают масштабные потери, но речь может идти про сотни трупов

В новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке раздался взрыв в здании ПТУ — в нем находились мобилизированные солдаты российской армии. Потери были настолько очевидны, что даже российские пропагандисты вынуждены были их признать. Вероятно, речь может идти про сотни россиян, ставших "грузом 200".

В сети уже поднялась волна возмущения безалаберностью командования. Комментаторов возмущают не только командиры, разместившие сотни людей в одном здании кучно, но и данные о размещенном в том же здании боекомплекте. Якобы это он взорвался с такой силой. На волне возмущения пользователи предлагают новые версии — якобы это был новый снаряд, применяемый украинскими военными.

Но не только местечковых командиров и "происки врага" винят в случившемся. Нашлись и те, кто увидел проблему глубже — в сети высказали возмущение министром обороны сергеем шойгу, начальником штаба валерием герасимовым и даже российским президентом владимиром путиным. Вопросы где ПВО остались риторическими.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о "хлопках" в районе аэродрома Воронежа. Официального комментария нет, несмотря на заявления некоторых граждан про воздушную тревогу на объекте.