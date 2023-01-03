Снова сотни погибших: в Новый год ударили еще по одному расположению врага, в этот раз - на юге (карта, видео)

Все больше мобилизованных из рф гибнет из-за идей российского диктатора

В новогоднюю ночь ВСУ отправили "поздравление" мобилизованным россиянам в оккупированную Макеевку. Но не только им.

Как стало известно из сообщения Генштаба от третьего января, 31 декабря также "привет" полетел врагу на Херсонщине. Был он не менее удачным. По данным военного ведомства, в районе Чулаковки в Херсонской области потери противника составили около 500 погибшими и ранеными.

Уже в первый день нового года, еще одно поражение врагу также было нанесено на Херсонщине — в районе Федоровки. Точное количество погибших и раненых врагов на этой точке уточняется. Федоровок в Херсонской области несколько, но ближе всего к линии фронта поселок в Каховском районе.

Чулаковка на карте

Федоровка на карте

Кроме подтвержденных данных от Генштаба ВСУ, сообщается про удар этой ночью по месту дислокации оккупантов в селе Правые Саги возле Олешек. Оккупанты расположились там на загородной базе. Результат себя ждать не заставил ведь, согласно сообщению в региональной группе, им хватило ума похвастаться этим в соцсетях.

Напомним, удар по Макеевке и ПТУ, в котором находились сотни мобилизированных солдат, взбудоражил российскую общественность. Массовые сообщения корреспондентов и блогеров заставили министерство обороны рф признать, что в результате удара погибли десятки человек — они назвали цифру в 63, тогда как российские источники подтверждают слова о сотнях погибших. Россияне также заявили про два взрыва под Шахтерском, где также остались под завалами зданий десятки оккупантов.