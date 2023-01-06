Нацелились на 16-летних парней: россияне усиливают давление на оккупированных территориях

Теперь во временно неподконтрольных Киеву региону стало еще более опасным высказывать проукраинские взгляды

Пока в Кремле пускают пыль в глаза предложением "рождественского перемирия", российские оккупанты на захваченных территориях продолжают давить на обычных граждан. Так, на оккупированной Херсонщине пытаются полностью изъять из обращения украинскую гривну, а в Донецкой области начинают собирать данные о 16-летних ребятах для дальнейшей постановки их на военный учет.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в свежей утренней сводке от 6 января. Военнослужащие подчеркивают, что для русских солдат очень важно сохранение контроля в захваченных городах и селах, поэтому для этого нередко используются запугивание и демонстрация силы.

В Каховке Херсонской области россияне "борются" с украинской валютой: запрещают расплачиваться гривной, проводят специальные рейды по торговым точкам. В случае нахождения украинских денег угрожают изымать не только их, но и товар. Таким образом, предпринимателей заставляют вводить в обращение российские рубли, назначая цены именно в этой валюте.

Усиление давления происходит сразу на нескольких направлениях фронта

В Донецке с начала января россияне начали следить за гражданами 2006 года рождения. Перед сотрудниками местных "военнокоматов" поставлена конкретная задача — поставить 16-летних парней на военный учет. Очевидно, таким образом оккупанты пытаются еще больше промыть мозги местному населению.

Весьма серьезные усиления административного и контрразведывательного режима наблюдаются в Старобельске на Луганщине. В этом регионе ВСУ удается достаточно точно отрабатывать по скоплению сил и техники противника, потому россияне решили проверять всех местных на предмет сотрудничества с украинскими военными. Наибольшее внимание уделяют мобильным телефонам, особенно тем, в списках которых находятся номера украинских операторов связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне пытаются скрыть определенные неудачи на востоке Украины, попытавшись активизироваться на Запорожском направлении. Что происходит на фронте, мы рассказывали благодаря анализу актуальных карт боев.

Также мы писали, что запрет гривны с 1 января также коснулся и временно оккупированного Мелитополя. Россияне были лояльны к двум валютам только до конца 2022 года.