Уводят госпитали под землю и ищут наемников: как оккупанты готовятся к боям за юг Украины

Враг все больше закрепляется на захваченной территории

Российские оккупанты не только меняют логистику на оккупированной части юга Украины, но и улучшают свои позиции. Возле Раденска в Херсонской области оккупанты не только построили сеть окопов и блиндажей. При строительстве они использовали морские контейнеры.

Согласно данным Генштаба Украины, они до установки были оборудованы под полевой госпиталь. От Раденска до славноизвестного Антоновского моста — менее 30 км.

Раденск находится на одной из важных трасс в Херсонской области

Раденск был ранее известен близостью к пустыне

Также сообщается, что россия расширяет в оккупированном Крыму сеть ЧВК. Наемников набирают в новые организации — "щит" и "русич". Интересуют их не заключенные, как в случае с ЧВК "Вагнер", а бывшие военные и сотрудники силовых структур. Приоритет отдается людям с офицерским чином. Тем, кто решит вступить в ряды наемников обещают не отправлять в Украину, а также высокие заработки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Крыму еще в конце 2022 года усиленно рыли окопы. На юге Украины они в последнее время занимались передвижением войск и укреплением позиций. Что касается деоккупации Крыма, то она возможна уже в 2023 году, уверенны эксперты, но при соблюдении ряда условий.