Дети были главным для него: под Днепром простились с известным лучником, погибшим на войне

Руслана хорошо знали не только в городе, но и по всей Украине

Война продолжает забирать лучших украинцев, — в боевых действиях погиб известный лучник из Каменского Руслан Завгородний. Его уже провели в последний путь.

Руслану было 48 лет, он полтора месяца не дожил до 49-летия. Длительное время он работал в ДТЭК, был основателем и тренером лучного клуба "Скиф", известного по всей Украине.

9 ноября 2022 года Завгороднего призвали по мобилизации, и 10 января он погиб от ранений, полученных в ходе боевых действий в Запорожской области.

Руслан отдал свою жизнь за Украину

14 января с ним простились близкие и родные, после чего похоронили на Аллее Героев кладбища на Весенней.

На прощание пришло довольно много людей, были среди них и военные.

У Руслана осталась дочка, множество друзей и подопечных его лучного клуба. Близкие вспоминают его как человека яркого и открытого, патриота, всегда готового прийти на помощь, и отдававшего себя воспитанию следующего поколения.

Вот, что про Руслана говорят те, кто его хорошо знал:

Он всегда говорил, что для него главное, — это дети.

Фото с соревнований (Руслан чуть левее центра)

Это невосполнимая утрата и бесконечная боль осознавать, что Тебя больше нет.

Яркая личность, лидер, ведущий за собой. Тот, кто оставляет след в каждом, знакомом с тобой. СПАСИБО, РУСЛАН, что был в моей жизни. Почёт и слава, вечная память. Ты — ГЕРОЙ, и ты, ярко прожил свою жизнь.

Так проходили тренировки клуба

Война забирает лучших из нас… Спасибо тебе за все, Руслан!

Этот человек для меня останется навсегда в моём сердце братом, другом, отцом.

Мой друг, дружище, поддержка в трудные времена — это всё о нём. Только добрые слова… только светлые воспоминания.

Руслана знали практически все лучники Украины

Словами не передать, какой вклад Руслан Завгородний сделал для лучного сообщества нашей страны. В маленьком Каменском собрать постоянную команду стрелков, активно участвовать с ней во всех значимых соревнованиях. Нет лучника, который бы не знал его или не знал про него. Он заражал идеей, он вдохновлял. Я верю, что о человеке говорят его дела, и его дела делают его бессмертным.

Сильный лучник, прекрасный тренер — так, как он поддерживал своих, как по мне, мало кто умел поддерживать. Он сейчас в небесном воинстве, и натягивает тетиву, и целится во врагов. И не промахнется никогда. Он — за правым плечом тех, кто остался в украинском воинстве на земле.

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