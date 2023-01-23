Укр

К оккупантам на Херсонщину прибыло "голое" пополнение (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Снабжение армии - не приоритет для рф Новость обновлена 23 января 2023, 07:49
Снабжение армии - не приоритет для рф. Фото facebook.com/ngu.east

Враг продолжает накачивать оккупированные территории своими солдатами

Российские оккупанты продолжают прибывать в Украину — пополнение зафиксировали в Херсонской области. Однако вопрос качества таких солдат все еще остается открытым — российская армия на фронт своих подчиненных отправила без соответствующей амуниции.

Такой факт обнародовали в украинском Генштабе. Сообщается, что пополнение врагу прибывало с 18 по 21 января в населенные пункты Виноградово и Бриловка. Из оружия у них было стрелковое.

Также отсутствовали у новоприбывших военные средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты. Такой бонус к выживанию был только у нескольких. Завоза военной техники не отмечено. Оба населенных пункта находятся в рамках одной Виноградовской сельской громады.

В Виноградово и Бриловку завезли россиян
Населенные пункты на карте

До линии фронта от нового места дислокации прибывших оккупантов — чуть более 40 км. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в рядах оккупантов много раненых — для обеспечения их нужд у местного населения в Херсонской области отбирают больницы, а также организовывают госпитали в детских садах. В Херсонской области враг держит оборону, наступление на этом направлении маловероятно, считают эксперты.

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#Украина #Россия #Херсонская область #Война