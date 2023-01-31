Из-за оккупантов в Луганске стало сложнее рожать: в чем причина

Враг продолжает отбирать у гражданского населения больницы под военные нужды

Российские оккупанты продолжают наступление на четырех направлениях и оборону на двух. Они несут серьезные потери как на Лиманском, так и на Бахмутском направлении. Из-за роста потерь оккупанты начали использовать гражданские медицинские заведения для лечения солдат.

В Луганске для этих целей они используют два родильных дома. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В частности, на территории родильного дома городской больницы №3 и роддома областной больницы враг развернул "полевой госпиталь".

Из-за лечения солдат, родиться в Луганске дети могут в нормальных медицинских условиях только в одном месте — Луганском областном перинатальном центре. На момент оккупации он был одним из новейших в Украине — открыт в 2013 году. Наплыв людей вызывает дефицит мест, для рожениц и младенцев появляются риски и неблагоприятные условия для родов.

Ранее оккупанты уже отметились тем, что развернули полевые госпитали на Херсонщине в помещении детских садов. Они также отбирали местные больницы у населения, лишая доступа к медицинским услугам.