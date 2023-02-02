"Это разозлит Киев": в Пентагоне поделились нелестным прогнозом по Крыму

На Западе убеждены, что украинское правительство будет раздражено из-за предварительных оценок американцев по крымскому вопросу

Возможность Украины вернуть себе полноценный контроль над временно оккупированным Крымским полуостровом в ближайшее время маловероятна. Такой оценкой, несмотря на наличие более положительных сценариев, поделились представители Минобороны США во время закрытого брифинга с депутатами Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей. При этом в Вашингтоне понимают: такие прогнозы могут серьезно разозлить Киев, ведь украинские власти считают деоккупацию Крыма одним из главных вопросов.

Подробнее о секретном заседании пишет издание Politico. Журналисты ссылаются на данные сразу четырех высокопоставленных чиновников Пентагона, пожелавших сохранить анонимность. Несмотря на оглашенные ими данные, четкого объяснения, почему в Америке убеждены, что Украина пока не имеет возможности вернуть себе Крым, получено не было.

Также один из источников уточнил, что некоторые американские военные сомневаются в том, что "победа Украины во время наступления для возвращения незаконно аннексированной территории не гарантирована".

"Мы не собираемся комментировать закрытые секретные брифинги, а также не будем говорить о гипотетических ситуациях или спекулировать на потенциальных будущих операциях, — прокомментировала спикер Пентагона Сабрина Сингх. — С точки зрения способности Украины воевать и возвращать себе суверенную территорию, ее выдающаяся эффективность в отличие российской агрессии и постоянной адаптивности на поле боя говорят сами за себя".

В Палате представителей комментировать ситуацию отказались.

Между тем, пока Украина рассматривает разные сценарии возвращения Крыма домой, российские захватчики усиливают давление на местное население. Большинство денег пытаются отправлять на нужды оккупационной армии, переставляя бизнес на "военные рельсы".

"Телеграф" также рассказывал, что некоторые западные политики продолжают пророссийскую риторику, утверждая, что Крым больше не будет украинским.