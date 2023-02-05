Пропагандистов и топ-чиновника рф накрыло обстрелом в Запорожской области
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Раненых нет — они успели скрыться в укрытии
Российские государственные деятели продолжают гастроли по оккупированной территории Украины. Однако они забрались явно дальше чем министр обороны рф сергей шойгу и даже попали под обстрел. Речь о главе Северной Осетии Сергее Меняйло и нескольких российских пропагандистах.
Об этом сообщают российские СМИ. Чиновник и журналисты попали под обстрел в Запорожской области. Согласно имеющимся данным, люди из ТАСС, Первого канала и Меняйло находились на позициях врага возле Васильевки. ВСУ открыли ответный огонь и им пришлось уйти в укрытие. Пострадавших нет.
Отметим, что Меняйло уже не первый день находится на оккупированной территории Запорожской области — он привез российским солдатам тепловизоры и приборы ночного видения еще в начале февраля.
Северная Осетия — неспокойный регион, в котором более 10 лет назад также гремели взрывы. Именно в этом регионе россии находится город Беслан, теракт в котором в 2004 году унес жизни более 330 людей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россия планирует увеличить количество мобилизованных. Кроме ранее набранных 300 тысяч, к войне в Украине хотят привлечь еще 500 тысяч.