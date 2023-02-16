Утро в Крыму началось со взрывов: оккупанты заявляют об атаке дронов

Оккупационная "власть" призывает местных жителей сохранять спокойствие

Утро четверга, 16 февраля, стало весьма "громким" для жителей временно оккупированного Крыма. Как сообщают местные гауляйтеры, российские системы противовоздушной обороны вроде бы борются с атакой украинских беспилотников. В частности, уже было слышно по меньшей мере два взрыва. Интересно, что об этом стало известно сразу после ночной атаки россиян на мирные города Украины.

Детальнее об этом в своем Telegram-канале рассказал псевдогубернатор Севастополя михаил развожаев. По словам россиянина, сейчас украинская армия вроде бы продолжает атаковать полуостров.

"Снова атака укробеспилотников, — заявил гауляйтер. — Ситуация на данный момент: сбито 2 БПЛА над морем".

Также он призвал жителей временно оккупированного Крыма сохранять спокойствие.

Действительно ли ВСУ проводят определенные операции, пока неизвестно. Отбрасывать вариант с тем, что россияне снова пытаются вбросить дезинформацию, нельзя.

Ранее "Телеграф" писал, что после последней ночной атаки россиян стало ясно, что они сменили тактику. Детальнее о новых особенностях российских ударов сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Также напомним, что враг начал использовать кроме ракет и дронов еще и специальные отражающие шары. Мы говорили, что это такое и как они выглядят.