Утро в Крыму началось со взрывов: оккупанты заявляют об атаке дронов
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Оккупационная "власть" призывает местных жителей сохранять спокойствие
Утро четверга, 16 февраля, стало весьма "громким" для жителей временно оккупированного Крыма. Как сообщают местные гауляйтеры, российские системы противовоздушной обороны вроде бы борются с атакой украинских беспилотников. В частности, уже было слышно по меньшей мере два взрыва. Интересно, что об этом стало известно сразу после ночной атаки россиян на мирные города Украины.
Детальнее об этом в своем Telegram-канале рассказал псевдогубернатор Севастополя михаил развожаев. По словам россиянина, сейчас украинская армия вроде бы продолжает атаковать полуостров.
"Снова атака укробеспилотников, — заявил гауляйтер. — Ситуация на данный момент: сбито 2 БПЛА над морем".
Также он призвал жителей временно оккупированного Крыма сохранять спокойствие.
Действительно ли ВСУ проводят определенные операции, пока неизвестно. Отбрасывать вариант с тем, что россияне снова пытаются вбросить дезинформацию, нельзя.
Ранее "Телеграф" писал, что после последней ночной атаки россиян стало ясно, что они сменили тактику. Детальнее о новых особенностях российских ударов сообщил глава ОП Андрей Ермак.
Также напомним, что враг начал использовать кроме ракет и дронов еще и специальные отражающие шары. Мы говорили, что это такое и как они выглядят.