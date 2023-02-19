Отправился на фронт без подготовки и погиб спустя несколько дней: в скандале с бойцом из Тернополя появились новые детали

Обстоятельства гибели бойца выясняются

В скандале с историей погибшего бойца ВСУ из Тернополя Богдана Покитко, которого отправили на фронт без подготовки, всплыли новые детали.

Как сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, с ним связалась семья и знакомые погибшего бойца и рассказали об обстоятельствах произошедшего.

В частности, они рассказали, что в семье Покитко есть два родных брата, один из которых уже проходит военную службу.

Богдан Покитко получил повестку 16 января, после чего прошел медосмотр и уже 18 января стал солдатом ВСУ. До этого он не проходил воинскую службу и необходимых навыков не имел, однако мужчина не возражал против вступления в ряды Вооруженных сил.

"Богдана причислили к составу роты охраны Тернопольского военкомата. Он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток. По свидетельству близких, он однажды выезжал на полигон и отстрелял не более одного магазина, никакой другой подготовки не было. Семья ждала, что время для подготовки настанет позже", — сообщил Бутусов.

Однако случилось иначе. 11 февраля мужчине поступил приказ об отправлении в боевую часть на Донбассе и, в отличие от некоторых других, он не стал отказываться от исполнения даже несмотря на отсутствие опыта и навыков. О том, что на фронт отправляют неподготовленного бойца знали и в Тернопольском военкомате.

14 февраля он в последний раз связался с коллегами по работе и сообщил, что находится в Славянске и ждет нового командира, чтобы отправиться в 10 горно-штурмовую бригаду, где его восприняли, как подготовленного пехотинца, готового выполнять боевые задачи на линии фронта.

"Богдан видел, что некоторые бойцы из пополнения говорят, что они ограниченно пригодны. Но Богдан считал недостойным объявлять о своей неподготовленности, он решил без жалоб выполнять все приказы", — добавил Бутусов.

16 февраля Покитко погиб в бою.

Теперь его родственники пытаются узнать, кто именно в Тернопольском военкомате отдал приказ об отправке на фронт неподготовленного бойца. Городской глава Сергей Надал уже отправил запросы в компетентные органы на выяснение обстоятельств произошедшего.

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