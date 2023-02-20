Боятся партизан: россияне закрывают один из ключевых оккупированных городов Украины

Враг сможет контролировать, кто покидает оккупированный город на сколько

Русские оккупационные войска во временно захваченном Бердянске так боятся партизан и их борьбы, что усиливают контроль доступными средствами. С марта выезд из города ограничат — чтобы воспрепятствовать партизанской деятельности, оккупанты внедряют пропуска.

Специальные документы потребуются, чтобы выехать за пределы города. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Это превращение временно оккупированных территорий в тюрьму под открытым небом, отмечают в ЦНС, ведь такие пропуска позволяют запретить выезд все, кого россияне считают нелояльными. Вступают в силу беззаконные правила с 1 марта.

Пытаясь найти партизан, россияне даже запустили бот для того, чтобы писать доносы – для сбора "информации о госбезопасности россии". Вероятно, желающих сотрудничать с оккупантами после того, как машины коллаборантов взрываются, становится все меньше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Бердянске вспыхнула база отдыха, которую оккупанты могли использовать для своих целей. Враг мог там обустроить госпиталь.