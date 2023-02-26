"Днепр — великая русская река": оккупанты Крыма отличились наглым заявлением

Длина канала более 400 км

Год назад российские оккупанты ворвались в Украину и захватили Каховскую ГЭС. Они также взорвали 26 февраля дамбу в Северо-Крымском канале и пустили воду в Крым.

Коллаборационист и оккупационный руководитель Крыма сергей аксенов выпустил к годовщине сообщение, в котором сыпал оскорблениями в сторону Украины. Кроме этого он заявил, что это возвращение воды в канал стало "одним из первых результатов" войны и заявил, что украинские власти хотят нанести вред инфраструктуре канала.

Однако поражает не очередное обвинение в нацизме в сторону Украины, а заявление о том, что река Днепр — русская. Отметим, что река Днепр — четвертая по длине в Европе, протекает по территории Украины, Беларуси, россии, но большая ее часть находится на украинской территории и неразрывно связана с украинской историей.

Аксенов также заявил, что "Северо-Крымский канал – великий советский проект". И якобы Днепр и канал принадлежат жителям "российского Крыма, всем, кто не отказался от своих идеалов и помнит о своих корнях". Стоит отметить, что идея постройки канала в Крым существовала еще в конце 19 века, строить собирались в 1916, однако революция сорвала планы.

Добавим, что именно 26 февраля также День крымского сопротивления российской оккупации. В 2014 в Симферополе у здания крымского парламента прошел митинг крымских татар и украинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии продолжается волна "неслыханной щедрости" по отношению к родственникам погибших оккупантов. Так, после вручения пачки пельменей в Туве, во Владивостоке порадовать решили колбасой.