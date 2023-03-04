В Запорожье прогремели взрывы: что известно на данный момент

Местные власти пока официальных комментариев не дают

В субботу, 4 марта, в половине мирных регионов Украины раздался сигнал воздушной тревоги, после чего жители Запорожья сообщили о нескольких мощных взрывах. В некоторых районах города пропал свет. Власти пока информацию об обстреле со стороны россии не комментируют.

Как сообщили корреспонденты "Общественного", в городе слышно было не менее двух мощных взрывов. После чего местные жители призвали находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги.

В то же время Telegram-канал "Запорожье Новости" информирует, что российские кафиры ударили по Запорожской области из БРК "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму. Этот вид вооружения оснащен ракетами типа Оникс. Однако официального сообщения от власти на этот счет пока нет.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, часть областного центра находится без электричества. Об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, известно, что оккупационная российская армия обстреляла село Марьевка, расположенное в Запорожском районе. Там повреждены частные дома, но, к счастью, в этом случае обошлось без жертв. Такую информацию и видеоподтверждение попадания обнародовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ночью 2 марта оккупационная армия россии в очередной раз обстреляла многострадальный город Запорожье, в результате чего один из вражеских снарядов попал в жилую многоэтажку.