Оккупанты нанесли мощный удар по Херсону. Снаряд попал возле супермаркета, есть погибшие

Снаряд попал в парковку возле магазина

Россияне продолжают жестокие обстрелы мирного населения в Херсоне — в субботу оккупанты в очередной раз обстреляли город. Вражеский снаряд попал возле супермаркета на Николаевском шоссе, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

По данным Херсонской областной прокуратуры, число потерпевших еще уточняется, пока продолжается обстрел города. Как видно с фото прокуратуры, повреждена гражданская инфраструктура, загорелся автомобиль, обломки разбили стекло и пробили авто на стоянке. Прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Снаряд попал по парковке возле супермаркета, куда приехали за покупками мирные горожане Снаряд попал по парковке возле супермаркета, куда приехали за покупками мирные горожане В результате попадания загорелась машина

Как уточнил глава областной военной администрации Александр Прокудин, ранены два человека.

На обстрел отреагировали в Офисе президента, назвав его терактом:

"Российские террористы снова обстреливают Херсон. Есть раненые и погибшие", — заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На обстрел отреагировали в Офисе президента

Как сообщал "Телеграф", несколько недель назад оккупанты выбрали себе за цель остановку общественного транспорта. В результате атаки пострадало большое количество граждан.