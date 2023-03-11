Укр

Оккупанты нанесли мощный удар по Херсону. Снаряд попал возле супермаркета, есть погибшие

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Обстрел застал мирных жителей возле магазина Новость обновлена 11 марта 2023, 13:24
Обстрел застал мирных жителей возле магазина. Фото Херсонская областная прокуратура

Снаряд попал в парковку возле магазина

Россияне продолжают жестокие обстрелы мирного населения в Херсоне — в субботу оккупанты в очередной раз обстреляли город. Вражеский снаряд попал возле супермаркета на Николаевском шоссе, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

По данным Херсонской областной прокуратуры, число потерпевших еще уточняется, пока продолжается обстрел города. Как видно с фото прокуратуры, повреждена гражданская инфраструктура, загорелся автомобиль, обломки разбили стекло и пробили авто на стоянке. Прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Снаряд попал по парковке возле супермаркета, куда приехали за покупками мирные горожане
Снаряд попал по парковке возле супермаркета, куда приехали за покупками мирные горожане
Снаряд попал по парковке возле супермаркета, куда приехали за покупками мирные горожане
Снаряд попал по парковке возле супермаркета, куда приехали за покупками мирные горожане
В результате попадания загорелась машина
В результате попадания загорелась машина

Как уточнил глава областной военной администрации Александр Прокудин, ранены два человека.

На обстрел отреагировали в Офисе президента, назвав его терактом:

"Российские террористы снова обстреливают Херсон. Есть раненые и погибшие",заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак прокомментировал обстрел российских террористов
На обстрел отреагировали в Офисе президента

Как сообщал "Телеграф", несколько недель назад оккупанты выбрали себе за цель остановку общественного транспорта. В результате атаки пострадало большое количество граждан.

Теги:
#Обстрел #Херсон #Военные преступления #Гражданское население