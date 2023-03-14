Оккупанты с утра мощно обстреляли центр Краматорска: есть жертвы (репортаж)

Спасательные работы еще ведутся, число жертв и пострадавших может вырасти

Утром во вторник, 14 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, — задело жилой район в центре города, в результате чего погибли и пострадали люди.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал эксклюзивные кадры последствий удара.

По предварительным данным, которые озвучил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, было повреждено шесть жилых многоэтажек в центре Краматорска. Уже известно о троих пострадавших, но на месте продолжают разбирать завалы, и число жертв может быть больше.

Позже в Донецкой областной прокуратуре добавили, что еще один человек погиб.

Стоит заметить, что от Краматорска менее 50 км до линии фронта, в связи с чем он регулярно попадает под вражеские обстрелы.

Краматорск на карте боевых действий в Украине 14.03.2023

Краматорск регулярно бывает под обстрелом, но один из мощнейших последних произошел в начале февраля, — тогда враг ударил по многоэтажке в Краматорске, вследствие чего погибло три человека и пострадали еще 18.

Как сообщал "Телеграф", если ВСУ оставят Бахмут, то Краматорск станет одной из следующих целей россии в Украине.