В Херсоне и в Одесской области были слышны взрывы, работала ПВО: что известно

В Херсоне зафиксировано несколько прилетов

В Украине продолжаются регулярные ракетные обстрелы со стороны российских захватчиков. Утром 14 марта под огнем окупантов оказались Херсонщина и Одесчина. После объявления воздушной тревоги в этих регионах было слышно несколько взрывов. В большинстве случаев это оперативная и точная работа сил ПВО, но не обошлось и без прилетов.

Подробнее о событиях на юге сообщают местные Telegram-каналы "Х-я Одесса" и "Х-й Херсон". В Одесской области было зафиксировано несколько вражеских воздушных целей, представителям ВСУ удалось их оперативно обезвредить.

Местные жители щедро поделились в сети снимками характерных следов сбивания ракет в небе с разных ракурсов.

Работа сил ПВО в Одесской области

Наши ВСУ даже враждебные цели с любовью (в Украину) сбивают

Также нашлось в пабликах место и для видео со звуком сбития российских снарядов: грохотало и в самом деле весьма сильно.

В то же время, с Одесщиной пострадал и Херсон. Однако здесь результат более печальный — после взрывов в Корабельном районе города сообщается по меньшей мере три прилета. О пострадавших пока нет информации.

Свежую атаку врага уже прокомментировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он объяснил, какую цель преследуют россияне, пытаясь запускать снаряды в южном направлении.

"Те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга в воздухе, — скорее всего, противорадарные. Ищут нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают", — сказал чиновник.

Отметим, что при всех попытках запугать украинцев, у российской армии серьезные проблемы на юге. По мнению главы пресс-центра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк, никаких наступлений на этом участке фронта от врага уже не будет. На это сразу три причины.