На Донбассе ВСУ сбили китайский беспилотник – в КНР уже отреагировали (фото)

В китайской компании, производящей указанные дроны, уже осудили действия рф

Вооруженные силы Украины успешно "демилитаризуют" как вражеские самолеты и наземную боевую технику, так и беспилотники. В частности, несколькими днями ранее наши защитники "приземлили" новейший БПЛА Mugin-5 китайского производства.

Как пишет CNN, Службы безопасности сообщили, что их агенты на оккупированных территориях ночью 11 марта зафиксировали запуск беспилотника. Вражеский летательный апарт хотел нанести удар по позициям украинских военных.

Получив информацию, СБУ привлекла к работе находящиеся неподалеку Славянска Донецкой области военные части и уже около 2-х ночи воины 111-й бригады терробороны, услышав характерный звук вражеского беспилотника, открыли по нему огонь на поражение из автоматов АК-47. В результате вражеская "птичка" была сбита.

Впоследствии китайская компания Mugin Limited, запрос которой отправили журналисты CNN, подтвердила, что сбитый беспилотник изготовили ее работники, и назвала этот инцидент "глубоко досадным". Расположенная в китайском Сямене фирма осудила использование своей продукции в войне против Украины.

Стоит добавить, что боевой дрон Mugin-5, более известный как "БПЛА Alibaba", ранее пребывал в свободной продаже на некоторых китайских интернет-сайтах, включая Alibaba и Taobao. Приобрести его можно было примерно за 15 тысяч долларов.

Офицер армии Великобритании в отставке и специалист по беспилотникам Крис Линкольн-Джонс в комментарии CNN сообщил, что вооруженный коммерческий дрон не был оснащен камерой, что свидетельствует о том, что для наблюдения использовать его не могли.

"По сути, он похож на "тупую бомбу". С военной точки зрения БПЛА дешев, а его использование россией еще раз доказывает, что россия не является сверхдержавой, как об этом думали в мире", — пояснил он.

Кроме того, некоторые эксперты уверены, что беспилотник был модернизирован изготовленным из 3D-печатных компонентов спусковым механизмом бомбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский истребитель сбил в небе над нейтральными водами американский БПЛА MQ-9 Reaper. Это был разведывательный дрон компании General Atomics, не приспособленный для ударов по целям.