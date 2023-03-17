Крымчанин обстрелял соседа "Градом": детали курьеза и фото

Многие россияне искренне удивляются, откуда у рядового жителя могли появиться снаряды к серьезному вооружению

Строительство оборонительных сооружений во временно оккупированном Крыму не защищает местных жителей от боевых действий. Так, в Джанкое от снаряда "Града" пострадало одно из местных хозяйств. При этом город никто не обстреливал — просто один из мужчин нашел в лесу три боеприпаса и решил, что они лучше подойдут для сдачи на металлолом. В результате пострадало соседское домохозяйство.

Детали сообщают Telegram-каналы SHOT, Mash и Baza. Известно, что виновнику инцидента 46 лет, а снаряды он нашел вблизи заброшенного завода во время прогулки. Почему мужчина решил, что способен разобрать их своими силами, объяснять не берется.

Единственное, что говорит — хотел сдать часть на цветной металлолом, а "полезные детали" оставить себе. Интересно, что разбирать боеприпасы он решил не у себя дома, а у родственницы. Во время работы у одного из снарядов активизировался двигатель и он полетел на соседний двор.

Минус ворота

Сараю досталось больше всего

Результат эпический: частично разрушен сарай, иссеченные обломками ворота и дом. Также досталось и соседской собаке — у нее диагностирована контузия. Однако больше жертв нет. Этому помогло только то, что снаряд не разорвался, потому что внутри него отсутствовал взрывник.

Впрочем, после звонка соседей горе-механика на место происшествия прибыли спасатели и правоохранители, которые ограничили доступ к территории и на всякий случай эвакуировали жителей ближайших домов.

Джанкой на карте

Соцсети уже отреагировали на события. Некоторые россияне строят собственные теории заговоров по этому инциденту, а еще часть до сих пор не замечает того, что война находится совсем рядом — удивляются тому, как мужчина мог найти снаряды в лесу.

Напомним, что за последние дни это не первое ЧП в Крыму. Накануне в Керчи произошел масштабный пожар на территории бывшего железорудного комбината. Вполне возможно, что эту территорию в своих целях могли использовать российские военные.