Укр

В результате ночной атаки по Запорожью пострадал жилой комплекс: россия уже оправдывается (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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рф нанесла удар по мирному городу Новость обновлена 18 марта 2023, 10:41
рф нанесла удар по мирному городу. Фото Коллаж "Телеграфа"

В рф уже успели оправдать свое очередное кровавое преступление против мирного населения

Ночью на 18 марта оккупационная армия россии в очередной раз ударила ракетами С-300 по многострадальному Запорожью. В результате обстрела повреждено одно из заведений общепита.

Как сообщает "Общественный", которому удалось получить комментарий у секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, ракета, выпущенная страной-агрессором, полностью разрушила здание, где находилось заведение общественного питания. К счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас на месте прилета работают представители всех экстренных служб.

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Кроме того, известно, что взрывная волна повредила и расположенные рядом жилые многоквартирные дома. Разрушены фасады, окна и крыши. Предварительно общая площадь повреждений составила примерно 650 квадратных метров.

"Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса отличный ресторан, а от взрывной волны в 9 домах выбиты 240 окон и 7 дверей. В четырех домах частично повреждены кровли", — рассказал представитель горсовета.

Стоит добавить, что российская сторона уже успела прокомментировать свой беспощадный удар по мирному украинскому городу, в очередной раз абсурдно оправдав свои действия. В частности, так называемый представитель "новой власти" владимир рогов в комментарии "РИА Новости" рассказал, что армия рф якобы ударила по базе иностранных наемников.

"По поступающей информации убиты десятки боевиков", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время предварительной массированной ракетной атаки со стороны россии в Запорожской области около пяти вражеских боеприпасов типа С-300 попали в один из объектов критической инфраструктуры.

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