В Мелитополе снова гремит: есть прилеты и разрушения (фото, видео)

Оккупанты заявили о пострадавших

Во временно оккупированном Мелитополе почти еженедельно слышны сильные взрывы. Утро 27 марта началось у мелитопольцев и оккупантов с громкого взрыва. Начиная с 8:15 по всему городу слышали несколько детонаций.

Оккупационные власти традиционно обвиняют ВСУ и списывают часть взрывов на работу сил ПВО. Отмечается, что более сильные взрывы раздавались в северной части города.

Как сообщили источники, есть попадание в здание на проспекте 50-летия Победы. Раньше там был филиал университета, после вторжения — расположились оккупанты. Место взрыва подтверждает и мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что взрыв прогремел недалеко от кафе "Джокер". Он также разместил фото после взрыва.

Здание частично разрушено

Место попадания на карте

Это — оживленная улица Мелитополя, и многие местные жители как раз шли на работу или по делам. В сети появилось видео густого дыма на месте взрыва или прилета.

Оккупационные власти заявили, что это здание колледжа, в котором шли занятия, пострадали четыре человека. Повреждены несколько построек.

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в оккупированном Донецке. Пострадали жилые дома и погиб юноша.