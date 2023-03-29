Россияне адаптировались: волонтер рассказал об изменении поведения окупантов в Бахмуте

Враг не останавливает атаки

Одна из самых горячих точек на карте фронта – Бахмут. Город россияне пытаются захватить уже не один месяц. В последнее время им удалось прорваться по нескольким сторонам — украинские военные героически удерживают рубежи.

Враг пытается осаждать город, обрезать линии поставок для украинских военных. Россиянам это частично удается, рассказал активист и координатор военного направления фонда Сергея Притулы Роман Синицын (Балан) в интервью "УП". Он отмечает, что в Авдеевке и Угледаре враг действует теми же методами.

Оккупанты на Бахмутском направлении отвели технику, рассказал Синицын, единого "танкового кулака" нет, танки обстреливают с закрытых позиций. "У них тактика малых групп: заходить и забрасывать нас мясом", — говорит активист, отмечая, что это могло повторяться каждые несколько часов. В составе такой группы военных рф 10-20 человек, они под огневым прикрытием и в сопровождении дрона пытаются занять украинские позиции.

Синицын отмечает, что россияне адаптировались по сравнению с апрелем прошлого года. У главного в штурмовой группе есть планшет с интерактивными картами, они управляются из штаба, а не идут куда-нибудь.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что продолжается самая интенсивная фаза боев за Бахмут. Он отметил, что оборонять город необходимо, но все возможные варианты событий просчитываются. На штурм Бахмута бросают в большинстве своем вагнеровцев, но в последнее время они все быстрее заканчиваются, и привлекается регулярная русская армия.