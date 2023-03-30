Во Львове скончался известный автор военных песен, боец ВСУ: чем он запомнился (видео)

Некоторые из песен Рожка стали известны благодаря проекту "Песни войны"

Украина продолжает терять своих лучших дочерей и сыновей, в свое время вставших на ее защиту. 29 марта стало известно о смерти львовянина Александра Рожко с позывным "Ежик". Его имя хорошо знает немало украинцев, слушающих песни по военной тематике. Особенно важной для военного была композиция "Не грусти", которую ему удалось записать вместе с группой "Антитела".

Об уходе бойца ВСУ в Вечность сообщила пресс-служба Львовского дома офицеров. Официальная часть прощания с воином состоялась 29 марта, сам похорон запланирован на четверг, 30 марта.

Отмечается, что умер Александр Рожко не на фронте; к сожалению, жизнь военного унесла коварная и тяжелая болезнь, с которой он достаточно долго сражался. За свою жизнь он успел побывать на войнах в четырех странах – воевал в Афганистане, Дагестане, Югославии и в Молдове (Приднестровье). Был активным участником Евромайдана, а после начала войны в Донбассе уехал защищать границы собственной страны. В качестве участника АТО успел записать несколько своих военных песен, нередко исполнявших их на разных праздниках для собратьев.

Александр Рожко долго болел

Отпевают военного в 14:00 30 марта в Гарнизонном Храме Львова по адресу: ул. Театральная, 11. Похоронить его должны на Сиховском кладбище.

Что известно о его песнях?

Участвуя в проекте "Песни войны", Александр Рожко смог записать композицию "Не унывай" вместе с фронтменом "Антител" Тарасом Тополей.

"Это воспитание реальных бойцов с помощью инструкторов и песен. Ведь то, что воспето нацией, войдет в историю. Мы вносим дополнительный вклад в победу. Потому что достаточно ходить в атаку под песни "Любэ". В этих песнях все акценты белые и черные", — говорил о своем опыте написания военной музыки.

Александр Рожко вместе с Тарасом Тополеем

В интервью одному из украинских изданий он вспоминал, что начал писать песни с 14 лет. Музыкального образования не имел, учился играть на гитаре, наблюдая за старшими ребятами. Первый профессиональный трек смог записать уже в 16, а затем оказался на войне в Афганистане. Многие композиции долгое время находились только в тетради, потому что времени на их полноценную реализацию у мужчины не было. Лишь в 2012 году он решился на это, после чего мир увидел диск "Скажите мне "ни пуха, ни пера", который издали тиражом 500 экземпляров.

Александр Рожко писал песни как на русском, так и на украинском. Это он объяснял тем, что придумывать слова приходилось в разный период своей жизни, когда пользовался более одним или иным языком. Также он хотел донести смысл своих песен всем своим собратьям, среди которых было немало россиян (особенно во время службы в Афганистане).

Наиболее известные песни Рожка — "Не сумуй, "Майданівцям" и "Байдужість" — были написаны уже после 2014 года и посвящены войне в Украине.

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