Битва за Бахмут: в Белом доме ответили на дерзкое заявление пригожина

Вагнеровцы заявили о юридическом захвате Бахмута, из-за установленной на остатках здания тряпки

В Белом доме отреагировали на заявления финансиста "вагнеровцев" евгения пригожина о якобы захвате Бахмута. Оккупантам удалось прорваться в центральном районе города и они установили флаг на бывшем здании администрации. Однако бои еще продолжаются.

Подлинность места на видео удалось подтвердить сразу из нескольких источников, в частности Sky News. Но заявления пригожина о "юридическом захвате" Бахмута далеки от реальности. Украинские войска продолжают удерживать западную часть города. На юге, севере и в центре продолжаются боевые действия. Это подчеркнул и пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

"Битва еще не закончена", — говорит он и отмечает, что украинские войска находятся в городе. ВСУ ведут тяжелую борьбу. Ситуация в городе остается очень напряженной – продолжаются ожесточенные бои, рассказывают в Генштабе.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение аналитиков из Института изучения войны, что "вагнеровцы" будут пытаться закрепиться в центре города и будут продвигаться на запад в сторону Хромового. Пока бои в городе продолжаются, враг штурмует и в окрестностях. Однако в городе и в окрестностях продолжают оставаться люди.