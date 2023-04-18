Россияне нанесли удар по центру Херсона: что известно
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Во вторник, 18 апреля, оккупационная армия россии нанесла очередной удар по многострадальному украинскому Херсону. В этот раз враг попал в район центрального рынка. Сообщается уже о шести пострадавших.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли Херсон, район Центрального Рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек", — говорится в публикации.
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