Россияне нанесли удар по центру Херсона: что известно

Во вторник, 18 апреля, оккупационная армия россии нанесла очередной удар по многострадальному украинскому Херсону. В этот раз враг попал в район центрального рынка. Сообщается уже о шести пострадавших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли Херсон, район Центрального Рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек", — говорится в публикации.

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