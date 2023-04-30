Готовят новый жест доброй воли? пригожин пригрозил пути вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута

пригожин пытается давить на российское руководство

Несмотря на безумные потери, россияне продолжают атаковать в Бахмуте, однако ситуация может поменяться. Финансист вагнеровцев евгений пригожин сделал громкое заявление, в котором отметил, что наемникам в Бахмуте предстоит "организованно отойти или остаться и умереть" если российское минобороны не увеличит количество снарядов.

О заявлении пригожина пишет Институт изучения войны. По словам пригожина, вагнеровцы нуждаются в около 80 000 снарядов в день, а им предоставляют только 800. Запрос при этом составляет 4000 снарядов в день. Имеющихся боеприпасов хватит на несколько дней, сказал пригожин в интервью.

Пригожин также заявлял, что потери вагнеровцев были бы пять раз меньше, если бы у них было достаточное количество боеприпасов. Несмотря на заявленную нехватку снарядов, враг все еще продвигается в Бахмуте.

Карта боев в Бахмуте

Финансист вагнеровцев заявляет, что ЧВК и командующим войсками оккупантов в Украине сергеем суровикиным был разработан план "перетирания" украинских войск в Бахмуте. Такое упоминание может быть связано с попытками завоевать симпатии русского диктатора владимира путина. В военном руководстве рф снова перестановка и ситуация может обернуться в пользу пригожина и поможет ему закрепить позиции.

Пригожин также опасается, что российские позиции в тылу Бахмута уязвимы для контратак, считают аналитики, и об этом может свидетельствовать угроза пригожина. Он также заявляет, что российские войска должны готовиться к обороне на фоне приближающейся даты 15 мая, которую он считает крайней в начале контрнаступления.

Ранее "Телеграф" сообщал о состоянии событий на фронте. Согласно картам боевых действий, врагу удается продвигаться в Бахмуте. Однако выход из города под контролем ВСУ.