За год современной военной техники в россии стало значительно меньше, но все еще много бронемашин в целом

Российские военные уже "залезли" в склады длительного хранения из-за нехватки современной техники. Ее запасы украинские военные значительно проредили во время контрнаступления на Харьковщине, поэтому враг стягивает на фронт более старые образцы. Но не стоит думать, что техника у врага скоро закончится, несмотря на дефицит ее еще много.

Об этом FREEДОМ рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В качестве примера он привел БМП-1 (принятая на вооружение СССР в 1966 г. — ред). Ее оккупанты используют на Мариупольском направлении.

Перед вторжением, как отметил Череватый, россияне кичились тем, что они сняли ее с вооружения и в большинстве подразделений используют БМП-3. Ее хоть и разработали в СССР, но дорабатывали уже в россии.

Также ВСУ замечали на фронте боевые десантные машины БМД-1 1970-х годов, старые пушки Д-20, танки Т-62. Без запасов из складов длительного хранения россия не может справиться, чтобы укомплектовать подразделения, считает Череватый. Недокомплект есть во всех бригадах армии рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне пытаются наскоро починить и модернизировать подержанную технику. Однако их усилия часто приводят к противоположному результату.