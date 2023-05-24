Город ранен, но продолжает жить: как выглядит Купянск после обстрела фосфором (эксклюзивные фото)
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Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов снова показывает, какой "русский мир" приносят оккупанты в украинские города
Купянск Харьковской области успел побывать под оккупацией российской армии. Сейчас город освобожден, но из-за близости к линии фронта жизни в нем легкой не назовешь. Здесь регулярно слышны звуки взрывов, недавно был зафиксирован "прилет" по музею, многие инфраструктуры разрушены дотла, а местного населения осталось не так и много.
С недолгим визитом в Купянске побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Показываем, каким город открылся нашему фотографу после более года полномасштабной войны с рф.
Почти на каждой улице города можно увидеть отзвук боевых действий — будь то остатки от пребывания российской армии или последствия регулярных обстрелов со стороны врага. Разрушены целые дома, где жили и вели бизнес мирные украинцы.
По данным Генштаба, только за последние сутки на Купянском направлении враг попытался пойти в наступление в районе Масютовки. Зафиксированы авиаудары вблизи Кисловки и Котляровки, еще более десяти населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем россиян. При такой интенсивности вражеского давления совсем не удивительно, что работы по восстановлению в Купянске будет много: придется обновлять линии электроснабжения, отстраивать разрушенное и т.д.
Немало достается от российских снарядов и местной инфраструктуре – серьезные разрушения получили почти все крупные предприятия.
Также противник не забывает использовать и запрещенное оружие, обстреливая Купянск. На днях местность оказалась под ударом фосфорных снарядов, от чего от местного леса мало что осталось – выжженная земля и изуродованные стволы деревьев. О вреде флоры и фауне и говорить нечего.
Несмотря на это, Купянск не прекращает напоминать о том, что является украинским городом, а любые проблемы в конце концов удастся преодолеть.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Раньше мы показывали, как наши защитники на Донбассе умело работают с минометами, давая российскому врагу серьезный отпор. На "пир" к военным также заглядывал фотокорреспондент нашего издания.
Также вы можете узнать, в каких условиях ВСУ работают на Лиманском направлении.