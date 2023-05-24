Город ранен, но продолжает жить: как выглядит Купянск после обстрела фосфором (эксклюзивные фото)

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов снова показывает, какой "русский мир" приносят оккупанты в украинские города

Купянск Харьковской области успел побывать под оккупацией российской армии. Сейчас город освобожден, но из-за близости к линии фронта жизни в нем легкой не назовешь. Здесь регулярно слышны звуки взрывов, недавно был зафиксирован "прилет" по музею, многие инфраструктуры разрушены дотла, а местного населения осталось не так и много.

С недолгим визитом в Купянске побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Показываем, каким город открылся нашему фотографу после более года полномасштабной войны с рф.

Почти на каждой улице города можно увидеть отзвук боевых действий — будь то остатки от пребывания российской армии или последствия регулярных обстрелов со стороны врага. Разрушены целые дома, где жили и вели бизнес мирные украинцы.

Разрушенных домов в Купянске немало

Привычная картина после "русского мира"

Когда-то здесь была ювелирка

По данным Генштаба, только за последние сутки на Купянском направлении враг попытался пойти в наступление в районе Масютовки. Зафиксированы авиаудары вблизи Кисловки и Котляровки, еще более десяти населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем россиян. При такой интенсивности вражеского давления совсем не удивительно, что работы по восстановлению в Купянске будет много: придется обновлять линии электроснабжения, отстраивать разрушенное и т.д.

Так сейчас выглядят местные коммуникации

Здание обожжено войной

Сразу видно, где был прилет

Немало достается от российских снарядов и местной инфраструктуре – серьезные разрушения получили почти все крупные предприятия.

Оккупанты били по заводам и предприятиям

"Машзавод" – это настоящая боль

Также противник не забывает использовать и запрещенное оружие, обстреливая Купянск. На днях местность оказалась под ударом фосфорных снарядов, от чего от местного леса мало что осталось – выжженная земля и изуродованные стволы деревьев. О вреде флоры и фауне и говорить нечего.

Выжженная земля...

Россияне уничтожают все живое

Несмотря на это, Купянск не прекращает напоминать о том, что является украинским городом, а любые проблемы в конце концов удастся преодолеть.

Вот такими билбордами город встречает гостей

Разорван после обстрела, но все равно наш ♥

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раньше мы показывали, как наши защитники на Донбассе умело работают с минометами, давая российскому врагу серьезный отпор. На "пир" к военным также заглядывал фотокорреспондент нашего издания.

Также вы можете узнать, в каких условиях ВСУ работают на Лиманском направлении.