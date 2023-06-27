"Второй день рождения": журналистка чудом спаслась от ракетного удара по Краматорску

Знакомые женщины остались в том здании после ее ухода

Журналистка Ирина Сампан чудом избежала травм после того, как россияне обстреляли заведение общественного питания в центре Краматорска.

Как сообщила она в своем Facebook, сегодня у нее "второй день рождения", поскольку ракета упала на здание спустя 40 минут после того, как она оттуда ушла.

"Я сливала видео со съемок, был очень плохой вайфай и я пошутила, что буду сидеть здесь до ночи, потому что нужно все залить на фекс. Мы пробыли там в течение двух часов. Но друг предложил пойти домой, где лучше интернет. Через 40 минут россияне ударили сюда С-300. Часть наших друзей осталась там", — написала Сампан.

По ее словам, снаряд упал на место, где она сидела.

Как сообщалось ранее, удар по Краматорску был нанесен вечером вторника, 27 июня, еще одна ракета упала за городом в селе Биленьке, где пострадали 5 человек.

Согласно данным полиции, по состоянию на 22:00 известно, что вследствие удара погибли три человека, среди которых ребенок. Еще 42 человека получили ранения.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что число погибших возросло до четырех.

Как сообщалось ранее, утром 26 июня пригород Херсона подвергся массированному удару со стороны оккупантов. По данным местных СМИ обстрел велся зажигательными снарядами.