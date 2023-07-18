Оккупанты заявили, что Крым ночью атаковали беспилотники: что известно

По данным местного гауляйтера, над Крымом вроде бы сбили по меньшей мере 9 дронов

Паника на Крымском полуострове после взрывов на Керченском мосту продолжается — как утверждают оккупационные "власти", в ночь на 18 июля на регион была совершена атака неизвестными беспилотными аппаратами. По данным главного гауляйтера Крыма сергея аксенова, 9 дронов были сбиты местными силами противовоздушной обороны.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Следует отметить, что украинская сторона пока не подтверждала никакие атаки на российские объекты на оккупированном полуострове.

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 — подавлены средствами РЭБ", — утверждает аксенов.

Также гауляйтер добавил, что пострадавших в результате атаки вроде бы нет, и поблагодарил российских захватчиков за "четкую и слаженную работу".

Следует отметить, что никаких сообщений о взрывах, которые должны были слышать жители Крыма в случае работы средств ПВО, в местных Telegram-пабликах нет. Однако при этом все российские медиа уже разнесли сообщения аксенова, демонстрируя его, как очередное доказательство "превосходства" армии рф.

Не исключено, что это также попытка российской стороны несколько сбить уровень внимания к ночной атаке оккупантов по Украине, в частности, южных регионах. Как известно, несколько областей были атакованы БПЛА и крылатыми ракетами, ожидается отчет о последствиях от Воздушных Сил.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где именно на Крымском мосту накануне прозвучали взрывы.

Также мы писали, что повреждение переправы видно даже на спутниковых снимках.