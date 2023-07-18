Пять операций не спасли: умерла еще одна пострадавшая от российского удара по Умани

Количество жертв теракта возросло до 24 человек

Российский ракетный удар по Умани, который был нанесен в конце апреля текущего года, унес еще одну жизнь.

Как проинформировал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем Telegram, речь идет о 26-летней Ирине Шевченко, которая 18 июля скончалась в больнице.

"Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций… но, к сожалению", — написал он.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Умани ночью 28 апреля и разрушили жилую многоэтажку. В ходе разбора завалов были обнаружены тела 23 погибших, серди которых пятеро детей. Таким образом количество жертв российского военного преступления возросло до 24.

Стоит отметить, что в ту же ночь в Днепре ракета попала в частный дом, где погибли 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь.

Как сообщалось ранее, российские ракетные удары по Украине продолжают уносить жизни мирных жителей, так 17 июля артиллерийским обстрелам подвергся город Белополье, что в Сумской области. Вследствие удара погибли две пожилые женщины, а еще десять человек получили ранения.