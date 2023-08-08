Продолжается разбор завалов: в Покровске серьезно выросло количество раненых (обновлено)

Число погибших, по последним данным, достигло 7 человек

В Покровске Донецкой области продолжается ликвидация последствий вечерних обстрелов города. По данным администрации Покровской военной администрации, на месте попадания российских снарядов продолжается разбор завалов, под ними ищут вероятных уцелевших жителей. В целом же количество раненых в результате атаки серьезно возросло.

Об этом сообщает "Общественное Донбасс" со ссылкой на главу военной администрации Сергея Добряка. Следует отметить, что данные обновлены по состоянию на 00:30 дополнительных сведений пока не поступало.

UPD от 7:00. По состоянию на утро, количество пострадавших увеличилось уже до 67 человек. Число погибших пока неизменно — всего семеро. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В целом же на начало разбора завалов спецслужбы отчитались о семи погибших и 57 раненых и травмированных лицах. Как известно, среди жертв есть работники ГСЧС и даже военный. Изначально речь шла о трех десятках пострадавших.

Многоэтажка сразу после удара россиян

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Покровск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что этой ночью взрывы также слышали, по меньшей мере, в Запорожье и Краматорске.

Также громкий звук раздался в одном из районов Киева, при этом воздушную тревогу не объявляли, а местные власти не дали объяснений.