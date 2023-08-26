Обстрел кафе в выходной: россияне совершили еще один теракт в Харьковской области, есть погибшие
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россияне попали в заведение, когда там были посетители
В субботу утром оккупанты ударили по селу Подолы Купянского района Харьковской области, снова попав в мирный объект. Враг обстрелял в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители. Есть погибшие и пострадавшие.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 — ранен. Данные устанавливаются. На месте работают правоохранители и экстренные службы.
Впоследствии полиция Харьковской области уточнила, что погибла 28-летняя женщина и мужчина, его личность устанавливается. По этому факту открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Это не первый обстрел россиянами — в конце июня оккупанты выпустили ракету из комплекса "Искандер-М" по людной пиццерии "Ria Pizza" в центре Краматорска. Контрразведка СБУ оперативно задержала скорректировавшего ракетный удар агента российских спецслужб.
Известно, что в результате ракетного удара среди пострадавших оказались ужинавшие в пиццерии колумбийцы. В Колумбии уже отреагировали на ранения своих граждан и пообещали направить дипломатическую ноту протеста россии.