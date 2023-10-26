В Донецке под обстрел попали жилые дома: сообщают про людей под завалами (фото и видео)

Серьезно пострадали как минимум две многоэтажки

Вечером в четверг, 26 октября, оккупированный Донецк попал под обстрел, в результате чего наблюдаются серьезные разрушения и были повреждены многоэтажки.

Предварительно также сообщается о пострадавших. Фото и видео с места событий публикуют подконтрольные оккупантам каналы в сети.

Отмечается, что об обстреле Калининского района Донецка стало известно около 18-19 часов, — среди прочего были повреждены многоквартирные дома по улицам Капитана Ратникова и Разенкова.

Оккупанты заявляют, что обстрел якобы провела украинская сторона с применением кассетных боеприпасов, — однако подтверждения этому никаких нет, и, более того, известный факт, что пророссийские боевики и сами регулярно обстреливают подконтрольные территории с целью дискредитации ВСУ.

По предварительным данным, в результате обстрела могут быть пострадавшие, — люди могут быть под завалами.

Как известно, оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ на Авдеевском направлении, которое недалеко от Донецка, в связи с чем участились взрывы и в самом областном центре. Как сообщал "Телеграф", в частности, в ГУР заявляли об уничтожении оружейных запасов противника в Донецке.