В Донецке под обстрел попали жилые дома: сообщают про людей под завалами (фото и видео)
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Серьезно пострадали как минимум две многоэтажки
Вечером в четверг, 26 октября, оккупированный Донецк попал под обстрел, в результате чего наблюдаются серьезные разрушения и были повреждены многоэтажки.
Предварительно также сообщается о пострадавших. Фото и видео с места событий публикуют подконтрольные оккупантам каналы в сети.
Отмечается, что об обстреле Калининского района Донецка стало известно около 18-19 часов, — среди прочего были повреждены многоквартирные дома по улицам Капитана Ратникова и Разенкова.
Оккупанты заявляют, что обстрел якобы провела украинская сторона с применением кассетных боеприпасов, — однако подтверждения этому никаких нет, и, более того, известный факт, что пророссийские боевики и сами регулярно обстреливают подконтрольные территории с целью дискредитации ВСУ.
По предварительным данным, в результате обстрела могут быть пострадавшие, — люди могут быть под завалами.
Как известно, оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ на Авдеевском направлении, которое недалеко от Донецка, в связи с чем участились взрывы и в самом областном центре. Как сообщал "Телеграф", в частности, в ГУР заявляли об уничтожении оружейных запасов противника в Донецке.